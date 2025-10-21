Индекс Мосбиржи IMOEX2 опустился ниже 2700 пунктов

Рост котировок аналитики связывали с геополитическими ожиданиями на фоне телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Разговор, по данным пресс-секретаря американского лидера Кэролайн Левитт, длился около двух часов, а по информации помощника российского президента Юрия Ушакова – почти два с половиной. По итогам беседы Трамп сообщил, что президенты договорились о встрече в Венгрии.