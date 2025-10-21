Индекс Мосбиржи IMOEX2 опустился ниже 2700 пунктов
Индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 на утренних торгах ускорил падение и опустился ниже отметки 2700 пунктов – впервые с 17 октября, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 07:29 мск индекс снижался на 1,69% и составлял 2698,44 пункта. К 08:37 мск падение усилилось до 2692,49 пункта.
17 октября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 4,35% до 2721,14 пункта. Днем раньше основной бенчмарк прибавил 2,46%, а расширенный IMOEX2, включающий все сессии, завершил день ростом почти на 7%, достигнув 2716,58 пункта.
Рост котировок аналитики связывали с геополитическими ожиданиями на фоне телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Разговор, по данным пресс-секретаря американского лидера Кэролайн Левитт, длился около двух часов, а по информации помощника российского президента Юрия Ушакова – почти два с половиной. По итогам беседы Трамп сообщил, что президенты договорились о встрече в Венгрии.
Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников отмечал, что настроения инвесторов по-прежнему будут зависеть от геополитических новостей. По его словам, если ожидания не оправдаются или решение ЦБ по ключевой ставке 24 октября разочарует рынок, коррекция может возобновиться.