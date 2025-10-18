Индекс Мосбиржи растет на геополитических ожиданиях

Индекс Мосбиржи растет на геополитических ожиданияхПодъем может быть неустойчивым, и любой значимый новостной негатив может легко вернуть рынок в минус
Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 17 октября прибавил 4,35% до 2721,14 пункта. Днем ранее бенчмарк закрыл основную сессию ростом на 2,46%, а затем IMOEX2, который включает все сессии, продолжил движение вверх в вечернюю и по итогам дня прибавил почти 7%, оказавшись у 2716,58 пункта.
С начала года индекс потерял 5,6%. Он также находится на 7,1% выше минимумов года (2541,49 пункта), которые бенчмарк обновил 14 октября. Чтобы достичь февральских максимумов 2025 г. на уровне 3326,14 пункта, ему потребуется вырасти еще на 22,2%.
В лидерах роста из состава индекса Мосбиржи в пятницу оказались бумаги Positive Technologies (+6,32%), Московского кредитного банка (+4,61%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,87%), бумаги HeadHunter (+2,57%) и Совкомбанка (+2,35%). Сильнее всего снижались бумаги «Полюса» (-5,74%), ВТБ (-1,59%), ЮГК (-1,39%), «Норникеля» (-1,35%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-1,12%).
Позитив на фондовом рынке аналитики связывают со звонком между президентами России и США и его результатами. Вечером 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. По словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт, разговор продлился около двух часов, а по словам помощника Путина Юрия Ушакова – практически два с половиной. По итогам звонка Трамп сообщил, что президенты договорились о встрече в Венгрии.
Еще одна причина роста индекса – ослабление курса рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Банк России повысил курс доллара США на выходные и понедельник сразу на 1,9 руб. до 80,98 руб., евро – на 2,5 руб. до 94,58 руб.
Сохранение настроения инвесторов будет зависеть от новых геополитических заголовков, предупреждает директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. Геополитика превалирует над остальными факторами, но если оптимистичные надежды не оправдаются и решение ЦБ по ставке 24 октября не понравится рынку, то коррекция может возобновиться, полагает он.
Рост, скорее всего, неустойчивый, если США или Россия объявят о переносе или затягивании сроков саммита, рынок снова обвалится, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Подъем на оптимистичных ожиданиях не может быть устойчивым, внешняя неопределенность остается высокой и любой значимый новостной негатив может легко вернуть рынок в минус, соглашается Шепелев.
Рынок остается новостным и спекулятивным, в нем практически нет длинных денег, равно как и нет существенных драйверов для устойчивого роста, полагает аналитик «Цифра брокера» Дмитрий Вишневский. О смене долгосрочного тренда можно будет говорить только после успешного завершения переговоров, которые должны привести к снижению геополитической напряженности и снятию угрозы новых санкций, добавляет он.
В феврале индекс Мосбиржи подскочил примерно на 12% только на ожиданиях прогресса в переговорах, поэтому запас для роста еще есть, считает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Рост может стать устойчивым, если встреча Путина и Трампа в Будапеште не только состоится, но и в ее ходе или по итогам последуют прорывные решения, рассуждает Мильчакова.
Ранее на индекс давили геополитические причины, среди которых обсуждения поставок ракет Tomahawk из США на Украину и нового пакета санкций ЕС в Брюсселе, а также падение цен на нефть, перечисляет Мильчакова. Вдобавок на рынок давили пессимистичные ожидания по будущей динамике ключевой ставки и недавние налоговые поправки, говорит Таченников.
Индекс Мосбиржи при умеренно благоприятном раскладе может завершить год у 2900 пунктов (+6,6%), считает Шепелев. Фактор снижения ставок в экономике и ожидаемое ослабление рубля могут поддержать рост акций, а в случае прорыва в геополитике цель сместится существенно выше, полагает он.
До конца 2025 г. аналитики Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи в оптимистичном сценарии вырастет до 3000 пунктов (+10,2%), в пессимистичном – может упасть до 2500 пунктов (-8,1%), но затем вернуться в диапазон 2500-2600 пунктов (-8,1-4,5%).
«Цифра брокер» не исключает умеренного повышения оптимизма инвесторов к концу года, поскольку рынок сегодня крайне дешево оценен и покупка отдельных бумаг представляется интересной для долгосрочного инвестора, говорит Вишневский. Аналитики брокера считают целевым уровнем по индексу Мосбиржи отметку в 3000 пунктов (+10,2%), добавил он.
«Финам» прогнозирует индекс Мосбиржи до конца года на уровне 3150 пунктов (+15,8%), указала Малых. По расчетам «Синары», справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2026 г. составляет 3850 пунктов (+41,5%), что дает его приведенное значение на конец 2025 г. в 3150–3200 пунктов (+15,8-17,6%), рассказал Таченников.
По прогнозам аналитиков «ВТБ мои инвестиции», индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может составить 3819 пунктов (+40,3%), указал представитель компании.