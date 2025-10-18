Индекс Мосбиржи растет на геополитических ожиданиях

В феврале индекс Мосбиржи подскочил примерно на 12% только на ожиданиях прогресса в переговорах, поэтому запас для роста еще есть, считает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Рост может стать устойчивым, если встреча Путина и Трампа в Будапеште не только состоится, но и в ее ходе или по итогам последуют прорывные решения, рассуждает Мильчакова.