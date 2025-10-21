Газета
«Циан» начал автоматическую конвертацию расписок в акции МКАО «ЦН»

МКАО «ЦН» (бывшая Cian plc, редомицилирована в Россию) объявило о начале автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в акции российского МКАО. Конвертация проводится в соотношении 1:1, сообщили в компании.

Процедура затрагивает расписки, которые учитываются в российских депозитариях. Владельцам АДР не требуется предпринимать никаких дополнительных действий для участия в процессе.

«За каждую расписку ее держатель получит одну акцию МКАО», – уточнили в компании.

Для владельцев расписок, хранящихся в иностранных депозитариях, предусмотрена процедура принудительной конвертации. Она может начаться не раньше чем через 60 дней с даты регистрации МКАО.

15 октября сообщалось, что «Циан» завершил перерегистрацию в России. Компания была зарегистрирована в реестре участников специального административного района Калининградской области под наименованием МКАО «ЦН». Тогда же в компании сообщали о намерении выплатить специальные дивиденды в размере более 100 руб. за акцию. Решение будет утверждаться советом директоров и акционерами.

