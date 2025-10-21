«Циан» начал автоматическую конвертацию расписок в акции МКАО «ЦН»

15 октября сообщалось, что «Циан» завершил перерегистрацию в России. Компания была зарегистрирована в реестре участников специального административного района Калининградской области под наименованием МКАО «ЦН». Тогда же в компании сообщали о намерении выплатить специальные дивиденды в размере более 100 руб. за акцию. Решение будет утверждаться советом директоров и акционерами.