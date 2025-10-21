Акции IT-компаний выросли на ожиданиях сохранения льготы по НДС
Котировки российских IT-компаний растут на фоне заявлений министра финансов Антона Силуанова о возможном сохранении льготы по НДС при покупке отечественного программного обеспечения.
По словам главы Минфина, ведомство получило обращение от представителей IT-отрасли с просьбой сохранить налоговую льготу и сейчас рассматривает этот вопрос.
После заявления акции IT-компаний показали заметный рост (данные по Мосбирже): «Астра» за день показала рост на 3,28%, «Позитив» – на 1,46%, «Софтлайн» – 1,21%, «Аренадата» – 2,02%.
20 октября сообщалось, что представители IT-ассоциаций направили обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не отменять льготу по НДС при реализации прав на российское ПО.
Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев и президент ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгений Титаренко подтверждали «Ведомостям» факт отправки обращений.