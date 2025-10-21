Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции IT-компаний выросли на ожиданиях сохранения льготы по НДС

Ведомости

Котировки российских IT-компаний растут на фоне заявлений министра финансов Антона Силуанова о возможном сохранении льготы по НДС при покупке отечественного программного обеспечения.

По словам главы Минфина, ведомство получило обращение от представителей IT-отрасли с просьбой сохранить налоговую льготу и сейчас рассматривает этот вопрос.

После заявления акции IT-компаний показали заметный рост (данные по Мосбирже): «Астра» за день показала рост на 3,28%, «Позитив» – на 1,46%, «Софтлайн» – 1,21%, «Аренадата» – 2,02%.

20 октября сообщалось, что представители IT-ассоциаций направили обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не отменять льготу по НДС при реализации прав на российское ПО.

Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев и президент ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгений Титаренко подтверждали «Ведомостям» факт отправки обращений.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте