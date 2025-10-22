Минфин: IPO банка Дом.РФ состоится через несколько недель
Первичное публичное размещение акций банка Дом.РФ планируется провести в течение ближайших недель. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на II форуме Московской биржи по корпоративному управлению «Фундамент нового роста».
«IPO Дом.РФ, как мы ожидаем, пройдет через несколько недель», – отметил Моисеев, уточнив, что размещение станет частью программы по выводу на рынок акций компаний с госучастием (цитата по ТАСС).
20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщал, что компания рассчитывает привлечь от 15 до 30 млрд руб., разместив около 10% акций.
Полученные средства планируется направить на развитие жилищного строительства и инфраструктуры. По расчетам Дом.РФ, привлеченные инвестиции позволят профинансировать строительство около 1 млн кв. м жилья и улучшить жилищные условия примерно для 15 000 семей. Кроме того, порядка 50 млрд руб. будет направлено на инфраструктурные проекты в российских регионах.
Мутко подчеркнул, что после выхода на биржу Дом.РФ сохранит функции института развития, продолжит поддержку жилищной сферы и граждан, но станет более прозрачной и ответственной перед новыми акционерами компанией.