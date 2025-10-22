Минфин: IPO банка Дом.РФ состоится через несколько недель

Полученные средства планируется направить на развитие жилищного строительства и инфраструктуры. По расчетам Дом.РФ, привлеченные инвестиции позволят профинансировать строительство около 1 млн кв. м жилья и улучшить жилищные условия примерно для 15 000 семей. Кроме того, порядка 50 млрд руб. будет направлено на инфраструктурные проекты в российских регионах.