Индекс Мосбиржи взлетел на фоне снижения ставки и снова замедлил рост
К 13:40 показатель опустился до 2563,04.
24 октября Совет директоров Банка России решил снизить ставку до 16,5% годовых. ЦБ сообщил, что прогнозирует в базовом сценарии среднюю ключевую ставку в диапазоне от 13% до 15% годовых в 2026 г.
Регулятор также заявил, что к концу 2025 г. – началу 2026 г. инфляционное давление в РФ временно усилится, что будет связано с рядом факторов. Среди них – подстройка цен и реакция инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.