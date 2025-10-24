Газета
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи взлетел на фоне снижения ставки и снова замедлил рост

Ведомости

Индекс Мосбиржи взлетел до 2606,81 в 13:30 мск 24 октября, когда Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это следует из данных площадки.

К 13:40 показатель опустился до 2563,04.

24 октября Совет директоров Банка России решил снизить ставку до 16,5% годовых. ЦБ сообщил, что прогнозирует в базовом сценарии среднюю ключевую ставку в диапазоне от 13% до 15% годовых в 2026 г.

Регулятор также заявил, что к концу 2025 г. – началу 2026 г. инфляционное давление в РФ временно усилится, что будет связано с рядом факторов. Среди них – подстройка цен и реакция инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

