Индекс IMOEX2 обновил минимум с декабря 2024 года

Ведомости

Индекс IMOEX2 на утренней сессии торгов на Московской бирже опустился ниже 2520 пунктов и обновил минимум с декабря 2024 г. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 07:20 мск индекс Мосбиржи снизился на 1% и достиг 2519,47 пунктов.

Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции АФК «Система» (-2%), «ПИК» (-1,9%), «НЛМК» (-1,7%), «Т-Технологии» (-1,7%), «Лукойла» (-1,5%), «Татнефти» (-1,3%), МКПАО «Яндекс» (-1,3%), МКПАО «Хэдхантер» (-1,2%), «Норникеля» (-1,2%), «Новатэка» (-1,1%), «Мосбиржи» (-1,1%).

24 октября индекс Мосбиржи закрыл основные торги снижением на 1,04% до 2543,93 пункта. За неделю показатель сократился на 6,5%, с начала 2025 г. – на 11,8%. Бенчмарк находится на 0,1% выше минимумов года (2541,49 пункта), которые обновил по итогам торгов 14 октября. Для достижения февральских максимумов на уровне 3326,14 пункта индексу Мосбиржи нужно вырасти почти на 31%, писали «Ведомости».

