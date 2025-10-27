X5 нарастил выручку в III квартале 2025 года на 18,5%
Скорректированная EBITDA в III квартале 2025 г. выросла на 1,6% и достигла 74,2 млрд руб. Рентабельность показателя сократилась до 6,4% с 7,5% в аналогичном периоде 2024 г. Чистая прибыль упала на 19,9% и составила 28,3 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 15% до 274,94 млрд руб.
По состоянию на 30 сентября 2025 г. чистый долг ритейлера составил 256,767 млрд руб.
30 сентября X5 разместил новый прогноз финансовых результатов компании за 2025 г. Компания ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки около 20% на текущий год. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит порядка 5,5% от выручки. Ритейлер собирается инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.
Х5 является крупнейшим ритейлером по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под управлением компании были 28 301 магазин, 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» группа развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».