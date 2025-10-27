X5 нарастил выручку в III квартале 2025 года на 18,5%

30 сентября X5 разместил новый прогноз финансовых результатов компании за 2025 г. Компания ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки около 20% на текущий год. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит порядка 5,5% от выручки. Ритейлер собирается инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.