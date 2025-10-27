Газета
Главная / Инвестиции /

X5 нарастил выручку в III квартале 2025 года на 18,5%

Ведомости

Выручка российского ритейлера X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») в III квартале увеличилась на 18,5% до 1,16 трлн руб. на фоне роста торговых площадей на 9,2% и роста LFL продаж на 10,6%. Это следует из финансовых результатов компании.

Скорректированная EBITDA в III квартале 2025 г. выросла на 1,6% и достигла 74,2 млрд руб. Рентабельность показателя сократилась до 6,4% с 7,5% в аналогичном периоде 2024 г. Чистая прибыль упала на 19,9% и составила 28,3 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 15% до 274,94 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября 2025 г. чистый долг ритейлера составил 256,767 млрд руб.

30 сентября X5 разместил новый прогноз финансовых результатов компании за 2025 г. Компания ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки около 20% на текущий год. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит порядка 5,5% от выручки. Ритейлер собирается инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.

Х5 является крупнейшим ритейлером по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под управлением компании были 28 301 магазин, 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» группа развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

