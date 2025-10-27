«Самолет» собирает заявки на конвертируемые облигации объемом до 3 млрд рублей
ГК «Самолет» открыла книгу заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд руб., конвертируемые в акции. Сбор заявок проводится с 10:00 мск 27 октября до 18:50 мск 30 октября. Об этом сообщается на сайте компании.
Ориентир ставки ежемесячных купонов составляет не выше 13% годовых, номинал одной облигации – 50 000 руб. Инвестор в облигации дополнительно получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания шестого купона) облигаций обменять их на акции «Самолета» с премией 30% к референсной цене акции при выполнении необходимых условий.
Организаторами выступили Газпромбанк, «Старт капитал», Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк, агентом является Газпромбанк. Техническое размещение ожидается 1 ноября. Выпуск могут приобрести неквалифицированные инвесторы при условии прохождения теста №13.
7 октября генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина рассказала о планах компании выпустить в октябре конвертируемые облигации на несколько миллиардов. Параметры размещения она тогда не раскрыла.
Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые могут быть обменяны на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний это является более гибким способом привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.