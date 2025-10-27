Индекс гособлигаций упал ниже 114 пунктов впервые с 16 октября
Индекс российских гособлигаций Московской биржи (RGBI) впервые с 16 октября опустился ниже 114 пунктов, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 11:25 мск показатель упал на 0,74% и достиг 113,85 пунктов.
9 октября индекс российских гособлигаций опускался ниже 113 пунктов. К 10:50 мск индекс RGBI сократился на 0,9% и составил 112,92 пункта. Это стало первым снижением ниже 113 пунктов с 24 июня.
20 октября индекс RGBI превысил 116 пунктов впервые с 25 сентября 2025 г. По состоянию на 10:00 мск показатель вырос на 0,6% и достиг 116,46 пункта.
Индекс гособлигаций Мосбиржи является основным индикатором рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает показатель с 31 декабря 2002 г.