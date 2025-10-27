Стоимость золота упала почти до $4000 за тройскую унцию

Спрос на золото рос на фоне приостановки работы американского федерального правительства. Шатдаун в США наступил 1 октября и стал первым с 2019 г. С октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений. Причиной стало то, что конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование из-за разногласий между партиями.