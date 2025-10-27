Газета
Стоимость золота упала почти до $4000 за тройскую унцию

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на товарной бирже Comex по состоянию на 14:40 мск сократилась на 2,5% и достигла $4033 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 15:40 мск цена драгметалла замедлила снижение до 2,21% до $4046,5.

15 октября стоимость фьючерса на золото на Comex впервые в истории достигла $4210 за тройскую унцию. 13 октября цена фьючерса на драгметалл на бирже превысила $4100 за унцию.

Спрос на золото рос на фоне приостановки работы американского федерального правительства. Шатдаун в США наступил 1 октября и стал первым с 2019 г. С октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений. Причиной стало то, что конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование из-за разногласий между партиями.

Bloomberg писал, что остановка работы правительства США стала второй по продолжительности в истории страны. 24 октября министр энергетики Крис Райт говорил, что чем дольше продолжается шатдаун, тем более разрушительными будут последствия для удержания кадров и усилий по модернизации вооружений.

