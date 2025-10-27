Цена золота упала ниже $4000 за унцию
Цена декабрьских фьючерсов на золото на товарной бирже Comex по состоянию на 17:49 мск снизилась на 3,35% и достигла $3999,2. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерса на драгметалл опустилась ниже $4000 за унцию впервые с 10 октября.
27 октября цена декабрьских фьючерсов на золото на Comex к 14:40 мск упала на 2,5% до $4033 за тройскую унцию. 15 октября стоимость фьючерса на драгметалл на бирже впервые в истории составила $4210 за тройскую унцию.
Спрос на золото увеличился на фоне приостановки работы американского федерального правительства. Шатдаун в США наступил 1 октября и стал первым с 2019 г. Сейчас в стране официально прекращено финансирование госучреждений. Этого произошло из-за того, что у конгресса не вышло утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование из-за разногласий между партиями.