Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена золота упала ниже $4000 за унцию

Ведомости

Цена декабрьских фьючерсов на золото на товарной бирже Comex по состоянию на 17:49 мск снизилась на 3,35% и достигла $3999,2. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на драгметалл опустилась ниже $4000 за унцию впервые с 10 октября.

27 октября цена декабрьских фьючерсов на золото на Comex к 14:40 мск упала на 2,5% до $4033 за тройскую унцию. 15 октября стоимость фьючерса на драгметалл на бирже впервые в истории составила $4210 за тройскую унцию.

Спрос на золото увеличился на фоне приостановки работы американского федерального правительства. Шатдаун в США наступил 1 октября и стал первым с 2019 г. Сейчас в стране официально прекращено финансирование госучреждений. Этого произошло из-за того, что у конгресса не вышло утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование из-за разногласий между партиями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте