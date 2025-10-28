Мосбиржа откроет спецсчета для иностранных инвесторов в декабре
Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) представил банкам и брокерам параметры спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов и сроки их запуска. Об этом сообщает «РБК инвестиции».
Сейчас спецсчета проходят внутреннее тестирование, полноценный запуск состоится 8 декабря 2025 г. На первоначальном этапе планируется открывать клиентские счета «Ин» и счета доверительного управления инвесторам-нерезидентам.
Иностранным держателям счетов станут доступны операции на фондовом и валютном рынках и рынке депозитов с центральным контрагентом, структурой Мосбиржи, проводящей расчеты и гарантирующей исполнение сделок. Торги на срочном рынке, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов и драгоценных металлов будут недоступны. Вторым этапом планируется реализовать доступ к срочному рынку.
Кроме клиентских счетов и счетов доверительного управления нерезидентам будут открывать собственные счета. По словам собеседника газеты, они будут доступны иностранным компаниям, у которых есть прямой счет в Национальном расчетном депозитарии. Функционал таких счетов допускает участие в сделках на рынке депозитов с центральным контрагентом.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». Документом вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных стран и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.
18 сентября председатель кабмина Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Важнейшей задачей для достижения этого он назвал взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами.