Мосбиржа откроет спецсчета для иностранных инвесторов в декабре

Кроме клиентских счетов и счетов доверительного управления нерезидентам будут открывать собственные счета. По словам собеседника газеты, они будут доступны иностранным компаниям, у которых есть прямой счет в Национальном расчетном депозитарии. Функционал таких счетов допускает участие в сделках на рынке депозитов с центральным контрагентом.