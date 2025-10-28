«Циан» раскрыл размеры дивидендов в 2026 году
МКПАО «Циан» сообщил о планах в середине 2026 г. выплатить дивиденды в размере более 50 руб. на обыкновенную акцию с учетом оставшейся на конец 2025 г. накопленной операционной прибыли и прибыли, полученной в 2026 г.
Генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев уточнил, что по техническим причинам сейчас компания не сможет выплатить весь объем накопленной операционной прибыли.
В структуре акционерного капитала группы остаются депозитарные расписки Cian Plc. (МКАО «ЦН»), держатели которых не смогли поучаствовать в основном обмене на акции МКПАО «Циан» весной 2025 г. Для получения ими специального дивиденда принято решение о проведении дополнительных раундов обмена акций МКАО «ЦН» на акции МКПАО «Циан». Они состоятся после автоматической и принудительной конвертаций. Сроки и условия раундов компания объявит отдельно.
28 октября совет директоров «Циана» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 104 руб. на обыкновенную акцию. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено 12 декабря.
16 октября дочерняя компания «Циан» Cian Plc. перерегистрировалась с Кипра в Россию. МКАО «ЦН» зарегистрировали в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это стало завершающим этапом реструктуризации компании. В связи с переездом планируется автоматическое преобразование расписок компании в акции «ЦН» и расторжение договора с депозитарием, который занимался бумагами.