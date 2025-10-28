«Циан» раскрыл размеры дивидендов в 2026 году

В структуре акционерного капитала группы остаются депозитарные расписки Cian Plc. (МКАО «ЦН»), держатели которых не смогли поучаствовать в основном обмене на акции МКПАО «Циан» весной 2025 г. Для получения ими специального дивиденда принято решение о проведении дополнительных раундов обмена акций МКАО «ЦН» на акции МКПАО «Циан». Они состоятся после автоматической и принудительной конвертаций. Сроки и условия раундов компания объявит отдельно.