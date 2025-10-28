Чистая прибыль PayPal в III квартале выросла на 24%
Чистая прибыль американской платежной системы PayPal Holdings в III квартале 2025 г. увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до $1,25 млрд, или $1,3 в расчете на акцию, сообщается на сайте компании.
Скорректированная прибыль выросла на 12% и достигла $1,34 на бумагу. Выручка возросла на 7% до $8,42 млрд.
Общий объем платежей на платформах системы увеличился на 8% и составил $458,1 млрд. Без учета колебаний валютных курсов рост составил 7%. Количество обработанных транзакций сократилось на 5% до 6,3 млрд. Число активных аккаунтов в PayPal за год выросло на 1% и достигло 438 млн.
Система также улучшила прогноз на 2025 г. и прогнозирует, что чистая прибыль компании в расчете на акцию составит $5,11-5,15, скорректированная прибыль – $5,35-5,39. Предыдущий прогноз предполагал $4,9-5,05 и $5,15-5,3 на акцию соответственно.
PayPal приостановила работу в России в марте 2022 г. В октябре 2024 г. платежная система ввела комиссию для россиян за неактивные счета. Продление обслуживания для таких счетов стало стоить 3500 руб.