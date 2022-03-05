Платежная система Paypal приостанавливает работу в России
Электронная платежная система Paypal приостановила работу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу Paypal в России», — заявил директор Paypal Дэн Шульман. Он также добавил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее военную спецоперацию на Украине.
США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.