Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 29 октября

15 октября «Ведомости» писали, что рост интереса к ОФЗ связан с повышением их доходности. В августе она составляла 13,5-13,9%, а к середине октября выросла до 15-15,2%. В обзоре рисков финансовых рынков Банка России говорится, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров регулятора 12 сентября доходность снижалась, так как участники рынка ожидали снижения ключевой ставки на 2 п. п.