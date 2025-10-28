Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 29 октября
Минфин России объявил о планах провести 29 октября аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).
Будут предложены бумаги выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. и 26247 с датой погашения 11 мая 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Санкт-Петербургскую валютную биржу или Мосбиржу. Расчеты по сделкам будут проведены на следующий рабочий день.
22 октября Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД двух серий. На первом аукционе ведомство разместило выпуск 26250 с погашением 10 июня 2037 г. на 611,850 млн руб. Выручка от размещения составила 548,678 млн руб., цена размещения – 85,7303%, доходность по цене размещения – 15,11%.
На втором аукционе были размещены облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. на 16,1 трлн руб. Выручка от размещения составила 14,6 трлн руб., цена размещения – 90,4241%, доходность по цене размещения – 15,10%.
15 октября «Ведомости» писали, что рост интереса к ОФЗ связан с повышением их доходности. В августе она составляла 13,5-13,9%, а к середине октября выросла до 15-15,2%. В обзоре рисков финансовых рынков Банка России говорится, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров регулятора 12 сентября доходность снижалась, так как участники рынка ожидали снижения ключевой ставки на 2 п. п.