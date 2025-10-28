ПСБ выставил на аукцион активы Raven Russia за 90 млрд рублей
Промсвязьбанк выставил на аукцион обращенные в доход государства активы крупнейшего владельца складов ГК Raven Russia. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на документы торговой площадки ГИС «Торги».
Речь идет о продаже 100% долей и акций АО «Кулон девелопмент», АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Ресурс-экономия», АО «Торос», ООО «Север эстейт», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Союз-инвест», ООО ЕГ «Логистика», ООО «КИП 1», ООО «Кстово девелопмент», ООО «Кулон СПБ», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь» и ООО «Феникс». Им принадлежат 16 транспортных и складских терминалов общей площадью 2090 кв. м, которые находятся на участках суммарной площадью порядка 487 га в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Ростовской областях.
Начальная цена лота составляет 90,092 млрд руб. с учетом НДС. Шаг аукциона – 4,505 млрд руб. (5%), размер задатка – 18,018 млрд руб. (20%). Заявки будут приниматься до 21 ноября, проведение торгов состоится 3 декабря.
2 февраля Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Raven Russia. В нем говорится, что принадлежащие компании 16 складских комплексов, которые были построены или куплены девелопером с 2005 г., признаны транспортными терминалами и подлежат передаче Росимуществу.
Raven Russia основали в 2005 г. британские бизнесмены Антон Билтон и Глин Хирш. Компания является одним из крупнейших владельцев складов в России, в портфеле которого находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Рыночная стоимость этих активов оценивалась в 120–130 млрд руб.