ПСБ выставил на аукцион активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Raven Russia основали в 2005 г. британские бизнесмены Антон Билтон и Глин Хирш. Компания является одним из крупнейших владельцев складов в России, в портфеле которого находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Рыночная стоимость этих активов оценивалась в 120–130 млрд руб.