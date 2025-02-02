Суд передал активы крупнейшего владельца складов в России государству

Суд передал активы крупнейшего владельца складов в России государствуГенпрокуратура требовала признать незаконной продажу российских логопарков британской Raven Property Group ее местным топ-менеджерам
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к компании Raven Russia, об этом говорится в сообщении последней. Там сказано, что принадлежащие ей 16 складских комплексов, которые были построены или приобретены девелопером с 2005 г., признаны транспортными терминалами, они подлежат передаче Росимуществу. Запрос в Генпрокуратуру остался без ответа. На сайте самого суда информация о принятом решении пока отсутствует.
Raven Russia – крупнейший владелец складов в России. Ее общий портфель, как сказано на сайте последней, составляет 1,9 млн кв. м. Рыночную стоимость этих активов консультанты оценивали в 120–130 млрд руб. Среди проектов компании – логистический парк «Истра» (206 000 кв. м) на Новорижском шоссе, «Ногинск» (335 600 кв. м), «Пушкино» (213 600 кв. м), «Ростов-на-Дону» (228 800 кв. м) и проч. До марта 2022 г. эти активы контролировала британская Raven Property Group, но в связи с началом спецоперации компания приняла решение продать их российским топ-менеджерам во главе с ее местным руководителем Игорем Богородовым.
В августе 2024 г. Генпрокуратура подала иск в московский арбитраж с требованием признать сделку по передаче активов российским топ-менеджерам незаконной. В надзорном ведомстве, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, посчитали, что данная транзакция была притворной, ее основная цель заключалась в получении контроля над российскими стратегическими предприятиями – транспортными терминалами. Raven Russia же за счет этого стала владельцем крупнейшей в стране сети логистических парков. Доходы от этих предприятий выводились за рубеж, настаивала Генпрокуратура. По ее мнению, речь шла примерно о 3 млрд руб.
В самой Raven Russia с позицией истца не согласны. Компания, как сказано в ее сообщении, считает, что слушания по этому делу были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями. Так, ей отказали в удовлетворении ее заявлений и ходатайств, а ее доводы по существу спора оставлены без внимания. Также непонятно, как Генпрокуратура будет изымать активы компаний, которые не участвуют в деле ни в каком качестве, добавляет представляющий интересы Raven Russia в суде партнер юридической компании Alumni Partners Иван Веселов.
Девелопер будет обжаловать решение первой инстанции в установленные законом сроки, сказано в его сообщении. Впрочем, как считает партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров, Генпрокуратура, скорее всего, попросила суд о немедленном исполнении судебного акта. Такие решения возможны, если истец докажет, что замедление процесса может привести к значительному ущербу для него или если есть риск его неисполнения в будущем. Это означает, что активы Raven Russia перейдут под управление Росимущества еще до подачи апелляции, объясняет юрист. Макаров в текущей ситуации не видит особых рисков для арендаторов и других контрагентов девелопера. Он считает, что все рыночные процессы в объектах компании сохранятся. Впрочем, другие юристы замечают, что к принадлежащей Росимуществу фирме «Управление недвижимостью», которой перешла недвижимость некоторых бизнесменов, например экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, всего за год было подано восемь исков, часть из которых касалась как раз вопроса исполнения обязательств по договорам аренды помещений.
Генпрокуратура в последние годы активно судится с различными предпринимателями, добиваясь передачи их имущества государству. Так, в конце 2023 г. основатель гостиничной сети Azimut Hotels Александр Клячин лишился части своих девелоперских активов (например, делового квартала «Даниловская мануфактура», бизнес-центров «Вернадский» и «Авиатор»), которые структура Росимущества взыскала в счет возмещения ущерба от уклонения от уплаты налогов. В рамках этого же дела была взыскана и недвижимость Хотина. Среди потерянного им имущества – торговые центры «Филион» у ст. м. «Фили» и «Модный сезон» на Охотном Ряду, гостиница Four Seasons Hotel Moscow, бизнес-центры «Таволга» на ул. Коптевской, Silver Stone в пр-де Серебрякова, Loft Ville на Павелецкой набережной и проч.