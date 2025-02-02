Суд передал активы крупнейшего владельца складов в России государству

Девелопер будет обжаловать решение первой инстанции в установленные законом сроки, сказано в его сообщении. Впрочем, как считает партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров, Генпрокуратура, скорее всего, попросила суд о немедленном исполнении судебного акта. Такие решения возможны, если истец докажет, что замедление процесса может привести к значительному ущербу для него или если есть риск его неисполнения в будущем. Это означает, что активы Raven Russia перейдут под управление Росимущества еще до подачи апелляции, объясняет юрист. Макаров в текущей ситуации не видит особых рисков для арендаторов и других контрагентов девелопера. Он считает, что все рыночные процессы в объектах компании сохранятся. Впрочем, другие юристы замечают, что к принадлежащей Росимуществу фирме «Управление недвижимостью», которой перешла недвижимость некоторых бизнесменов, например экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, всего за год было подано восемь исков, часть из которых касалась как раз вопроса исполнения обязательств по договорам аренды помещений.