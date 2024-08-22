В Raven Russia прокомментировали сообщения СМИ об иске Генпрокуратуры
Группа компаний (ГК) Raven Russia не получала исковое заявление от Генпрокуратуры, которая потребовала обратить в доход государства акции предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГК.
«Исковое заявление наша компания не получала. По этой причине любые комментарии в отношении требований Генеральной прокуратуры РФ по существу считаем невозможными», – говорится в комментарии.
Компания считает, что сведения в статьях СМИ со ссылкой на исковые заявления порочат ее деловую репутацию. В комментарии также указывается, что ГК примет все необходимые меры для защиты своих прав и законных интересов.
20 августа издание «Коммерсант» со ссылкой на источники писало, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции предприятий Raven Russia. Предполагается, что иностранцы скупали активы из почти 2 млн кв. м логопарков в обход ограничений. Затем, по версии Генпрокуратуры, активы были легализованы благодаря ряду притворных сделок.
Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продал бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).