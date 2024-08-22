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В Raven Russia прокомментировали сообщения СМИ об иске Генпрокуратуры

Ведомости

Группа компаний (ГК) Raven Russia не получала исковое заявление от Генпрокуратуры, которая потребовала обратить в доход государства акции предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГК.

«Исковое заявление наша компания не получала. По этой причине любые комментарии в отношении требований Генеральной прокуратуры РФ по существу считаем невозможными», – говорится в комментарии.

Компания считает, что сведения в статьях СМИ со ссылкой на исковые заявления порочат ее деловую репутацию. В комментарии также указывается, что ГК примет все необходимые меры для защиты своих прав и законных интересов.

20 августа издание «Коммерсант» со ссылкой на источники писало, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции предприятий Raven Russia. Предполагается, что иностранцы скупали активы из почти 2 млн кв. м логопарков в обход ограничений. Затем, по версии Генпрокуратуры, активы были легализованы благодаря ряду притворных сделок.

Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продал бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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