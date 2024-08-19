Генпрокуратура хочет оспорить продажу бизнеса Raven Russia местному менеджменту
Генпрокуратура России обратилась в арбитраж с просьбой признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному менеджменту. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Среди ответчиков по этому делу: Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited (зарегистрированы в ОАЭ), британская Raven Property Group, а также генеральный директор Raven Russia Игорь Богородов и директор по управлению недвижимостью Raven Russia Ярослав Шувалов. В числе третьих лиц: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Росимущество, структуры, на балансе которых находятся складские комплексы Raven Russia.
Иск был подан 14 августа, 16 августа суд вернул заявление Генпрокуратуре. На заявление обратило внимание РБК, в Raven Russia иск не комментировали.
Генпрокуратура просит признать ничтожным опционное соглашение от 17 марта 2022 г. Тогда совет директоров Raven Property Group (экс-Raven Russia) одобрил заключение соглашения о передаче бизнеса компании кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры группы во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым.
В компании отмечали, что такая схема позволит ей исполнять все свои обязательства на фоне санкций, которые сделали работу девелопера в текущем виде невозможной.
Raven Property Group – один из крупнейших владельцев складов в России, работает в стране с 2005 г. Согласно информации на сайте, портфель компании состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продал бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).