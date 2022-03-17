Газета
Недвижимость

Британский девелопер Raven Property Group передаст свой бизнес российским менеджерам

Военная операция на Украине и санкции усложнили ее работу в России
Антон Филатов
Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Совет директоров британского девелопера складов Raven Property Group (экс-Raven Russia) одобрил заключение соглашения о передаче бизнеса компании кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры группы во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым, следует из ее сообщения. Там сказано, что такая схема позволит ей исполнять все свои обязательства на фоне санкций, которые сделали работу девелопера в текущем виде невозможной. Передача бизнеса даст возможность продолжить группе функционировать в обычном режиме, а также обеспечить всех текущих сотрудников работой, сказано в сообщении российского подразделения Raven Property Group.

Сделка пройдет по номинальной стоимости после получения разрешения всех регулирующих органов. У Raven Property Group в случае исполнения опциона сохранится «экономическая доля» в бизнесе за счет необеспеченных кредитов на 41 млн фунтов стерлингов и 1,1 млрд руб., а также привилегированных акций на 678 млн фунтов cтерлингов. Компания также намерена подать заявление на проведение делистинга своих акций всех классов с Лондонской фондовой биржи.

Raven Property Group – один из крупнейших владельцев складов в России, работает в стране с 2005 г. В портфеле компании 1,89 млн кв. м логистической недвижимости, а также три офисных комплекса на 48 000 кв. м. Директорам группы (среди них сооснователь девелопера Антон Билтон) и связанным с ними структурам сейчас принадлежит около 29% обыкновенных и 24% привилегированных акций группы. Среди других акционеров – Quilter Investors и Schroder Investment Management.

В начале марта компания сообщила, что из-за введенных с обеих сторон санкций у компании ограничены возможности доступа к денежным ресурсам от российских «дочек». А из-за валютного контроля у нее нет опции конвертировать рубли в альтернативные валюты даже при текущих высоких курсах. В этой связи она предупредила акционеров, что выплаты дивидендов по итогам 2021 г. и погашение купонов по облигационным займам за I квартал 2022 г. в текущей ситуации «маловероятны».

Рыночную стоимость российского складского бизнеса группы управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает в 78-85 млрд руб. Партнер «Коллиерз интернешнл» Станислав Бибик говорит, что с учетом офисов он может стоить около 100 млрд руб.

Raven Property Group – не первая зарубежная компания, которая передает свой бизнес российским менеджерам. Об этом же уже заявила британская табачная группа Imperial Brands (бренды Davidoff и Kent). Газета «Коммерсантъ» также сообщала, что управлять бизнесом еще одного табачного производителя – British American Tobacco – будет диструбутор ГК СНС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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