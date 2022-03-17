Британский девелопер Raven Property Group передаст свой бизнес российским менеджерам

В начале марта компания сообщила, что из-за введенных с обеих сторон санкций у компании ограничены возможности доступа к денежным ресурсам от российских «дочек». А из-за валютного контроля у нее нет опции конвертировать рубли в альтернативные валюты даже при текущих высоких курсах. В этой связи она предупредила акционеров, что выплаты дивидендов по итогам 2021 г. и погашение купонов по облигационным займам за I квартал 2022 г. в текущей ситуации «маловероятны».