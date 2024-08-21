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«Коммерсантъ»: Генпрокуратура намерена обратить в казну акции ГК Raven Russia

Ведомости

Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний (ГК) Raven Russia, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Надзорное ведомство полагает, что иностранцы скупали активы из почти 2 млн кв. м логопарков в обход ограничений. Затем, по версии Генпрокуратуры, активы были легализованы благодаря ряду притворных сделок.

Ведомство направило в Арбитражный суд иск для «обеспечения обороны страны и безопасности государства», говорится в материале. По данным Генпрокуратуры, Raven Property Group Limited была причастна к незаконному установлению контроля над стратегическими обществами и нарушению законодательства о специальных экономических мерах.

Генпрокуратура полагает, что до 2020 г. Raven Property Group Limited скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. Компания не уведомляла об этом уполномоченный орган госвласти и не имела его согласие на контроль над фирмами, имеющими стратегическое значение.

В результате сделок была создана Raven Russia. Генпрокуратура считает, что Raven «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля», оформляя предприятия на десяток офшорных структур. По мнению Генпрокуратуры, офшоры были подставными организациями и «обеспечивали скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».

19 августа сообщалось, что Генпрокуратура России обратилась в арбитраж с просьбой признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному менеджменту. Ведомство просит признать ничтожным опционное соглашение от 17 марта 2022 г., когда совет директоров Raven Property Group одобрил соглашение о передаче бизнеса компании кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры группы во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым.

Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продал бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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