«Коммерсантъ»: Генпрокуратура намерена обратить в казну акции ГК Raven Russia
Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний (ГК) Raven Russia, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Надзорное ведомство полагает, что иностранцы скупали активы из почти 2 млн кв. м логопарков в обход ограничений. Затем, по версии Генпрокуратуры, активы были легализованы благодаря ряду притворных сделок.
Ведомство направило в Арбитражный суд иск для «обеспечения обороны страны и безопасности государства», говорится в материале. По данным Генпрокуратуры, Raven Property Group Limited была причастна к незаконному установлению контроля над стратегическими обществами и нарушению законодательства о специальных экономических мерах.
Генпрокуратура полагает, что до 2020 г. Raven Property Group Limited скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. Компания не уведомляла об этом уполномоченный орган госвласти и не имела его согласие на контроль над фирмами, имеющими стратегическое значение.
В результате сделок была создана Raven Russia. Генпрокуратура считает, что Raven «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля», оформляя предприятия на десяток офшорных структур. По мнению Генпрокуратуры, офшоры были подставными организациями и «обеспечивали скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».
19 августа сообщалось, что Генпрокуратура России обратилась в арбитраж с просьбой признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному менеджменту. Ведомство просит признать ничтожным опционное соглашение от 17 марта 2022 г., когда совет директоров Raven Property Group одобрил соглашение о передаче бизнеса компании кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры группы во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым.
Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продал бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).