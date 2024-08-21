«Коммерсантъ»: Генпрокуратура намерена обратить в казну акции ГК Raven Russia

Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продал бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).