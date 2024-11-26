Алкогольная компания Bacardi съезжает со склада Raven Russia

Алкогольная компания Bacardi съезжает со склада Raven RussiaСудебные разбирательства с Генпрокуратурой создают сложности для некоторых арендаторов
Продавец алкогольных напитков «Бакарди рус» принял решение не продлевать договор аренды площадей в принадлежащем девелоперу Raven Russia логопарке «Истра» на Новорижском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Об этом также знает один из партнеров Raven Russia. Последний напоминает, что компания сейчас занимает примерно 30 000 кв. м в этом складском комплексе, договор у нее истекает в 2025 г. Но алкогольная компания в данный момент уже приступила к поиску свободных площадей в других логопарках. Она ведет переговоры об аренде склада в комплексе «PNK парк Пушкино» на Ярославском шоссе, знают два консультанта, работавших с этим объектом. Они уточняют, что компания может взять там помещения в субаренду у логистического оператора Belligen. Другие детали они не раскрыли. В «Бакарди рус» от комментариев отказались. В данном случае «имеет место стандартная ротация арендаторов комплекса, которая знакома любому девелоперу», сообщил представитель Raven Russia. По его словам, владелец объекта осуществляет поиск нового арендатора, которым может стать одна из многочисленных компаний, испытывающих потребность в качественных площадях для своего развития. Получить комментарии представителя Belligen не удалось.
Raven Russia является крупнейшим владельцем складской недвижимости в России. Ее портфель составляет почти 2 млн кв. м. Активы компании расположены в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и проч. Среди ее проектов – логопарки «Север» (253 678 кв. м) в Солнечногорском районе, «Пушкино» (213 578 кв. м) недалеко от Ярославского шоссе, «Новая Рига» (198 026 кв. м) в Истринском районе и проч.