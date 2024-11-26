Алкогольная компания Bacardi съезжает со склада Raven Russia

Продавец алкогольных напитков «Бакарди рус» принял решение не продлевать договор аренды площадей в принадлежащем девелоперу Raven Russia логопарке «Истра» на Новорижском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Об этом также знает один из партнеров Raven Russia. Последний напоминает, что компания сейчас занимает примерно 30 000 кв. м в этом складском комплексе, договор у нее истекает в 2025 г. Но алкогольная компания в данный момент уже приступила к поиску свободных площадей в других логопарках. Она ведет переговоры об аренде склада в комплексе «PNK парк Пушкино» на Ярославском шоссе, знают два консультанта, работавших с этим объектом. Они уточняют, что компания может взять там помещения в субаренду у логистического оператора Belligen. Другие детали они не раскрыли. В «Бакарди рус» от комментариев отказались. В данном случае «имеет место стандартная ротация арендаторов комплекса, которая знакома любому девелоперу», сообщил представитель Raven Russia. По его словам, владелец объекта осуществляет поиск нового арендатора, которым может стать одна из многочисленных компаний, испытывающих потребность в качественных площадях для своего развития. Получить комментарии представителя Belligen не удалось.