«Россети» прогнозируют выручку за 2025 год в размере более 1,8 трлн рублей

За 2024 г. выручка «Россетей» по МСФО выросла по сравнению с годом ранее на 9,2% до 1,5 трлн руб. Чистый убыток компании составил 116,86 млрд руб. против прибыли в 161,3 млрд руб. в 2023 г. Операционный убыток достиг 93,1 млрд руб. против 222,284 млрд руб. прибыли в предыдущем году. Показатель EBITDA составил 519,4 млрд руб.