«Россети» прогнозируют выручку за 2025 год в размере более 1,8 трлн рублей
ПАО «Россети» прогнозируют выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по результатам 2025 г. в размере более 1,8 трлн руб. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Андрей Рюмин.
Рюмин отметил, что выручка «Россетей» в 2025 г. будет больше показателя 2024 г. Он выразил мнение, что достичь выручки в размере 2 трлн руб. в 2026 г. вполне реально.
«Но пока об этом говорить рано. К середине 2026 г. будем понимать динамику», – подчеркнул гендиректор компании (цитата по «Интерфаксу»).
За 2024 г. выручка «Россетей» по МСФО выросла по сравнению с годом ранее на 9,2% до 1,5 трлн руб. Чистый убыток компании составил 116,86 млрд руб. против прибыли в 161,3 млрд руб. в 2023 г. Операционный убыток достиг 93,1 млрд руб. против 222,284 млрд руб. прибыли в предыдущем году. Показатель EBITDA составил 519,4 млрд руб.
9 сентября Рюмин говорил, что вопрос выплаты дивидендов «Россетями» сложный и обсуждается ежегодно. Он пояснил, что с учетом высокого уровня ключевой ставки компании сложно привлекать финансирование. Если ставка станет значительно ниже, то будет больше предпосылок для того, чтобы начать выплату дивидендов.