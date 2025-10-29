Основная сессия торгов на Мосбирже открылась ростом индексов

Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% и достиг 2501,98 пунктов, индекс РТС также увеличился на 0,28% и составил 987,48 пунктов.