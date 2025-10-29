Основная сессия торгов на Мосбирже открылась ростом индексов
Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% и достиг 2501,98 пунктов, индекс РТС также увеличился на 0,28% и составил 987,48 пунктов.
Подешевели акции СПБ биржи (-2,68%), ПАО «Мечел» (-0,89%), МКПАО «ВК» (-0,83%), «Лукойла» (-0,80%), «Новатэка» (-0,55%), «Роснефти» (-0,54%), ВТБ (-0,53%). Подорожали бумаги ПАО «Полюс» (+1,61%), «Аэрофлота» (+0,47%), МКПАО «Яндекс» (+0,41%), ПИК (+0,37%), ПАО «Ива» (+0,19%), «Т-Технологий» (+0,01%).
29 октября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже индекс IMOEX2 вырос на 0,5% до 2508,54 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции АФК «Система» (+1,4%), МКПАО «Яндекс» (+1,3%), «Аэрофлота» (+1,2%), «Северстали» (+1,2%), «НЛМК» (+1,2%), «ММК» (+1,2%), «Интер РАО» (+1,1%), «МТС» (+1%), Мосбиржи (+0,9%), ПАО «Полюс» (+0,9%), «Роснефти» (+0,9%). Подешевели бумаги «Татнефти» (-0,1%).
28 октября по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,74% и составил 2495 пунктов, индекс РТС упал на 0,31% до 985 пунктов. Подорожали акции «Лукойла» (+3,74%), «Норникеля» (+2,9%), «Т-Технологий» (+2,65%), «НЛМК» (+2,59%), «Новатэка» (+2,28%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали Мосбиржа (-1,8%) и ПАО «Полюс» (-0,1%).