Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев составил 2,2 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, группа ВЭБ.РФ) по итогам девяти месяцев 2025 г. получила 2,2 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 447,4 млн руб. чистой прибыли за такой же период 2024 г.
Выручка за отчетный период снизилась на 19,8% и достигла 83,6 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась в 2,2 раза и составила 10,6 млрд руб. Валовая прибыль упала на 10,2% до 73 млрд руб., прибыль от продаж – на 11% до 70,186 млрд руб. Прочие доходы уменьшились на 9% и достигли 19,9 млрд руб, прочие расходы снизились в два раза до 26,3 млрд руб.
Кредиторская задолженность компании увеличилась с 73,75 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2024 г. до 75,9 млрд руб. к 30 сентября 2025 г., дебиторская задолженность – с 42,8 млрд руб. до 73,1 млрд руб.
ГТЛК – крупнейшая компания России по объему лизингового портфеля. Ее доля на российском рынке лизинга составляет 20%. Транспорт компании работает в 90% регионов РФ. Компания реализует программы льготного лизинга с государственным финансированием.
В августе ГТЛК успешно разместила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) GTLK-02 общим объемом 3,3 млрд руб. Процентная ставка по выпуску определена на уровне ключевой ставки ЦБ и премии в размере 2,5% годовых. Процентный доход будет выплачиваться ежемесячно. Срок обращения финансового инструмента составляет два года, с датой погашения 17 августа 2027 г.