Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за девять месяцев составил 2,2 млрд рублей

Выручка за отчетный период снизилась на 19,8% и достигла 83,6 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась в 2,2 раза и составила 10,6 млрд руб. Валовая прибыль упала на 10,2% до 73 млрд руб., прибыль от продаж – на 11% до 70,186 млрд руб. Прочие доходы уменьшились на 9% и достигли 19,9 млрд руб, прочие расходы снизились в два раза до 26,3 млрд руб.