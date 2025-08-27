ГТЛК успешно разместила выпуск ЦФА общим объемом 3,3 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, группа ВЭБ.РФ) успешно разместила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) GTLK-02 общим объемом 3,3 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Процентная ставка по данному выпуску определена на уровне ключевой ставки Банка России и премии в размере 2,5% годовых. Процентный доход будет выплачиваться ежемесячно. Срок обращения данного финансового инструмента составляет два года, с датой погашения 17 августа 2027 г. Вторичное обращение данного выпуска разрешается с первого дня, следующего за днем его размещения.
Организатором размещения выступает Новикомбанк. Сделки будут осуществляться на платформе «Еврофинанс Моснарбанк», который включен в реестр операторов информационных систем, утвержденный Банком России.
ГТЛК – крупнейшая компания России по объему лизингового портфеля. Доля ГТЛК на российском рынке лизинга составляет 20%. Транспорт компании работает в 90% регионов России. Компания реализует программы льготного лизинга с государственным финансированием.
17 июля стало известно, что ГТЛК намерена разместить дебютный выпуск ESG-облигаций, говорится в ее сообщении. Объем составит 15 млрд руб., срок обращения – четыре года. Ориентир по ставке фиксированного ежемесячного купона – 17,25% годовых. Открытие книги заявок запланировано на 22 июля. По бумагам предусмотрена амортизация (частичное погашение номинала по мере обращения) в течение восьми последних кварталов.