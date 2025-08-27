ГТЛК успешно разместила выпуск ЦФА общим объемом 3,3 млрд рублей

Процентная ставка по данному выпуску определена на уровне ключевой ставки Банка России и премии в размере 2,5% годовых. Процентный доход будет выплачиваться ежемесячно. Срок обращения данного финансового инструмента составляет два года, с датой погашения 17 августа 2027 г. Вторичное обращение данного выпуска разрешается с первого дня, следующего за днем его размещения.