ГТЛК выпустит дебютные ESG-облигации

В апреле АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА- (высокая финансовая надежность) со стабильным прогнозом. В декабре прошлого года агентство «Эксперт РА» присвоило ГТЛК рейтинг AA- со стабильном прогнозом. В октябре 2024 г. АКРА присвоило ГТЛК ESG-рейтинг АА, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.