ГТЛК выпустит дебютные ESG-облигации
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) намерена разместить дебютный выпуск ESG-облигаций, говорится в ее сообщении. Объем составит 15 млрд руб., срок обращения – четыре года. Ориентир по ставке фиксированного ежемесячного купона – 17,25% годовых. Открытие книги заявок запланировано на 22 июля. По бумагам предусмотрена амортизация (частичное погашение номинала по мере обращения) в течение восьми последних кварталов.
Рейтинговое агентство АКРА верифицировало выпуск и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области зеленого и социального финансирования. Выпуску присвоена оценка SDR1 – максимальный уровень по шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития.
«Выпуск ESG-облигаций окажет поддержку проектам, которые улучшают экологические показатели за счет отсутствия прямых выбросов парниковых газов, а также повышают комфорт и безопасность пассажиров», – сказано в сообщении ГТЛК.
ГТЛК входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Компания обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения. 100% акций ГТЛК находится в федеральной собственности.
В апреле АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА- (высокая финансовая надежность) со стабильным прогнозом. В декабре прошлого года агентство «Эксперт РА» присвоило ГТЛК рейтинг AA- со стабильном прогнозом. В октябре 2024 г. АКРА присвоило ГТЛК ESG-рейтинг АА, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.