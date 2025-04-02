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ГТЛК разместила дебютные ЦФА

Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках программы развития клиентского сервиса, рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников. Размещение прошло на платформе «Еврофинанс Моснарбанка», организатором выступил «Новикомбанк», сообщил он.

Срок обращения цифровых активов составит три месяца, дата погашения – 1 июля 2025 г. Номинальная стоимость выпуска – 10 млн руб. Ставка процентного дохода, который выплачивается единовременно в конце срока обращения инструмента, составит 22,5% годовых.

Короткий выпуск позволит ГТЛК на практике оценить удобство и скорость совершения сделок с ЦФА, чтобы в дальнейшем совершенствовать клиентский сервис компании, говорит Кадочников. А клиенты компании смогут смогут эффективнее управлять временно свободными денежными средствами, накопленными в периоды избыточной ликвидности, добавил он.

«ЦФА являются одним из самых перспективных инструментов для управления инвестициями, а также одним из ключевых инструментов в рамках реализации государственной стратегии по цифровизации финансового рынка. В будущем мы планируем размещать новые ЦФА, которые будут адаптированы к потребностям наших клиентов для максимально эффективного управления свободной ликвидностью», – рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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