ГТЛК разместила дебютные ЦФА
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках программы развития клиентского сервиса, рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников. Размещение прошло на платформе «Еврофинанс Моснарбанка», организатором выступил «Новикомбанк», сообщил он.
Срок обращения цифровых активов составит три месяца, дата погашения – 1 июля 2025 г. Номинальная стоимость выпуска – 10 млн руб. Ставка процентного дохода, который выплачивается единовременно в конце срока обращения инструмента, составит 22,5% годовых.
Короткий выпуск позволит ГТЛК на практике оценить удобство и скорость совершения сделок с ЦФА, чтобы в дальнейшем совершенствовать клиентский сервис компании, говорит Кадочников. А клиенты компании смогут смогут эффективнее управлять временно свободными денежными средствами, накопленными в периоды избыточной ликвидности, добавил он.
«ЦФА являются одним из самых перспективных инструментов для управления инвестициями, а также одним из ключевых инструментов в рамках реализации государственной стратегии по цифровизации финансового рынка. В будущем мы планируем размещать новые ЦФА, которые будут адаптированы к потребностям наших клиентов для максимально эффективного управления свободной ликвидностью», – рассказал он.