ГТЛК разместила дебютные ЦФА

«ЦФА являются одним из самых перспективных инструментов для управления инвестициями, а также одним из ключевых инструментов в рамках реализации государственной стратегии по цифровизации финансового рынка. В будущем мы планируем размещать новые ЦФА, которые будут адаптированы к потребностям наших клиентов для максимально эффективного управления свободной ликвидностью», – рассказал он.