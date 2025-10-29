Газета
Главная / Инвестиции /

OpenAI может выйти на биржу в 2027 году

Ведомости

Американская компания OpenAI может провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в 2027 г., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к руководству компании.

По данным издания, такое развитие событий стало возможным после того, как власти Калифорнии одобрили преобразование OpenAI в новую корпоративную структуру. Ранее генеральный директор компании Сэм Альтман дал гарантии, что штаб-квартира OpenAI останется в Калифорнии и будет расширяться, несмотря на слухи о возможном переносе бизнеса в другой штат.

По данным WSJ, соглашение также предполагает сохранение в компании комитета по безопасности, который сможет блокировать выпуск новых моделей искусственного интеллекта, если они представляют потенциальный риск.

Издание отмечает, что возможное IPO OpenAI может стать одним из крупнейших технологических размещений в истории, учитывая рыночную оценку компании, которая уже превысила $150 млрд.

28 октября стало известно, что корпорация Microsoft владеет 27%-ной долей в OpenAI стоимостью около $135 млрд.

