OpenAI может выйти на биржу в 2027 году

По данным издания, такое развитие событий стало возможным после того, как власти Калифорнии одобрили преобразование OpenAI в новую корпоративную структуру. Ранее генеральный директор компании Сэм Альтман дал гарантии, что штаб-квартира OpenAI останется в Калифорнии и будет расширяться, несмотря на слухи о возможном переносе бизнеса в другой штат.