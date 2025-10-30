Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев снизилась на 41,3%

28 октября ТАСС писал со ссылкой на материалы главы «Интер РАО» Сергея Дрегваля к выступлению на комитете Совета Федерации по экономической политике, что выручка группы компаний в 2025 г. может вырасти на 6,7% по сравнению с 2024 г. и достичь 1,6 трлн руб. EBITDA в этом году может увеличиться на 21,4% и составить 210 млрд руб. В 2030 г. выручка прогнозируется на уровне 2,3 трлн руб.