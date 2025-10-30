Газета
Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев снизилась на 41,3%

Чистая прибыль энергетической компании «Интер РАО» по РСБУ в первые девять месяцев 2025 г. сократилась на 41,3% в сравнении с тем же периодом 2024 г., достигнув 14,5 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 22,6% до 42,8 млрд руб. за указанный период. В частности, выручка от экспорта электроэнергии выросла на 26,1% и составила 27,2 млрд руб. Это связано с ростом стоимости по коммерческим поставкам.

Валовая прибыль также показала рост и достигла 7,6 млрд руб. (+19,8%). Убыток от продаж по итогам девяти месяцев составил 3,8 млрд руб. в сравнении с 4,1 млрд руб. годом ранее.

28 октября ТАСС писал со ссылкой на материалы главы «Интер РАО» Сергея Дрегваля к выступлению на комитете Совета Федерации по экономической политике, что выручка группы компаний в 2025 г. может вырасти на 6,7% по сравнению с 2024 г. и достичь 1,6 трлн руб. EBITDA в этом году может увеличиться на 21,4% и составить 210 млрд руб. В 2030 г. выручка прогнозируется на уровне 2,3 трлн руб.

