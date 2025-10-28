«Интер РАО» прогнозирует выручку на уровне 1,6 трлн рублей в 2025 году
В 2030 г. выручка «Интер РАО» прогнозируется на уровне 2,3 трлн руб. EBITDA в этом году может увеличиться на 21,4% и составить 210 млрд руб. В 2030 г. показатель может достичь 320 млрд руб.
Кроме того, компания допускает новые приобретения в машиностроительном сегменте.
По итогам 2024 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО увеличилась на 8,5% до 147,5 млрд руб. Выручка выросла на 13,9% и превысила 1,6 трлн руб. Наибольший рост показал сбытовой сегмент: его выручка возросла на 12,2% и составила более 1 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA снизился на 5% и достиг 173,3 млрд руб.
29 мая акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам за прошлый год в размере 0,3538 руб. на обыкновенную акцию. Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составил 36,9 млрд руб.