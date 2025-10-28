«Интер РАО» прогнозирует выручку на уровне 1,6 трлн рублей в 2025 году

Выручка группы компаний «Интер РАО» в 2025 г. может вырасти на 6,7% по сравнению с 2024 г. и достичь 1,6 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы главы компании Сергея Дрегваля к выступлению на комитете Совета Федерации по экономической политике.