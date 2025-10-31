«Самолет» закрыл книгу заявок на конвертируемые облигации объемом 1 млрд рублей
Ставка ежемесячного купона установлена в размере 13% годовых. Расчетная цена акции зафиксирована на уровне 1172 руб. Сбор заявок проводился с 10:00 мск 27 октября по 18:50 мск 30 октября.
Организаторами выступили Газпромбанк, «Старт капитал», Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк. Агентом является Газпромбанк. Техническое размещение ожидается 1 ноября.
27 октября «Самолет» открыл книгу заявок на облигации серии БО-П21. Номинал одной облигации составил 50 000 руб. Инвестор в облигации дополнительно получил возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания шестого купона) облигаций обменять их на акции группы с премией 30% к референсной цене акции при выполнении необходимых условий. Выпуск могли купить неквалифицированные инвесторы при условии прохождения теста №13.
7 октября гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина сообщила о планах группы выпустить в октябре конвертируемые облигации на несколько миллиардов. Параметры размещения она тогда не назвала.
Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые можно обменять на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний это является более гибким способом привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.