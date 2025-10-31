«Самолет» закрыл книгу заявок на конвертируемые облигации объемом 1 млрд рублей

Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые можно обменять на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний это является более гибким способом привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.