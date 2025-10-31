Газета
Основная сессия торгов на Мосбирже открылась снижением индексов

Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал снижение. К 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,14% и достиг 2553,89 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,14% до 999,32 пункта.

Подорожали акции ПАО «Ива» (+10,45%), ПАО «Софтлайн» (+3,35%), ПАО «Озон фармацевтика» (+2,95%), ПАО «Магнит» (+1,20%), ПАО «Полюс» (+0,99%), ПАО «Группа Астра» (+0,88%), Мосбиржи (+0,40%), «Т-технологий» (+0,32%).

Подешевели бумаги Whoosh (-3,74%), ПИК (-0,91%), ПАО «Мечел» (-0,77%), «Норникеля» (-0,49%), «Лукойла» (-0,17%), «Газпрома» (-0,15%).

31 октября в утреннюю сессию рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,03% до 2556,67 пункта. Подешевели акции «Сургутнефтегаза» (-0,6%) и МКПАО «ВК» (-0,6%), Сбербанка (-0,3%), ПИК (-0,3%), «Русала» (-0,3%), ВТБ (-0,2%), «Т-технологий» (-0,2%), МКПАО «Яндекс» (-0,2%). Подорожали бумаги «Мосбиржи» (+0,8%), «Алросы» (+0,7%), «МТС» (+0,6%), «Фосагро» (+0,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,6%), «Интер Рао» (+0,5%).

30 октября по итогам основной сессии торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,35% до 2557 пунктов, индекс РТС – на 0,05% и составил 1001 пункт. Лидерами роста среди «голубых фишек» были акции «Северстали» (+3,02%), «Роснефти» (+2,66%), МКПАО «Яндекс» (+2,3%), ПАО «Полюс» (+2,26%), и Сбербанка (+2,2%).

