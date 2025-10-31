Основная сессия торгов на Мосбирже открылась снижением индексов
Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал снижение. К 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,14% и достиг 2553,89 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,14% до 999,32 пункта.
Подорожали акции ПАО «Ива» (+10,45%), ПАО «Софтлайн» (+3,35%), ПАО «Озон фармацевтика» (+2,95%), ПАО «Магнит» (+1,20%), ПАО «Полюс» (+0,99%), ПАО «Группа Астра» (+0,88%), Мосбиржи (+0,40%), «Т-технологий» (+0,32%).
31 октября в утреннюю сессию рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,03% до 2556,67 пункта. Подешевели акции «Сургутнефтегаза» (-0,6%) и МКПАО «ВК» (-0,6%), Сбербанка (-0,3%), ПИК (-0,3%), «Русала» (-0,3%), ВТБ (-0,2%), «Т-технологий» (-0,2%), МКПАО «Яндекс» (-0,2%). Подорожали бумаги «Мосбиржи» (+0,8%), «Алросы» (+0,7%), «МТС» (+0,6%), «Фосагро» (+0,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,6%), «Интер Рао» (+0,5%).