Менеджмент «Европлана» предложит совету директоров дивиденды за девять месяцев

30 мая акционеры «Европлана» утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 г. в 29 руб. на акцию. Всего на выплаты было направлено 3,48 млрд руб. За девять месяцев 2024 г. компания выплатила дивиденды в 50 руб. на акцию (всего 6 млрд руб.). За весь прошлый год выплаты составили 9,48 млрд руб., что соответствует 63,6% чистой прибыли компании по МСФО.