Менеджмент «Европлана» предложит совету директоров дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Топ-менеджмент «Европлана» собирается предложить совету директоров лизинговой компании одобрить рекомендацию по выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. Их размер составит около 7 млрд руб.

Рекомендация по размеру дивидендов на акцию не уточняется. Заседание совета директоров «Европлана», на котором в том числе будут обсуждаться дивиденды за девять месяцев 2025 г., запланировано на 31 октября. Раскрытие информации по его итогам состоится 5 ноября.

Дивидендная политика компании предусматривает целевой уровень дивидендных выплат за отчетный год не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

30 мая акционеры «Европлана» утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 г. в 29 руб. на акцию. Всего на выплаты было направлено 3,48 млрд руб. За девять месяцев 2024 г. компания выплатила дивиденды в 50 руб. на акцию (всего 6 млрд руб.). За весь прошлый год выплаты составили 9,48 млрд руб., что соответствует 63,6% чистой прибыли компании по МСФО.

3 октября сообщалось о планах менеджмента «Европлана» рекомендовать совету директоров дивиденды по итогам 2025 г. в размере 7 млрд руб. На фоне новости акции компании на Мосбирже подорожали на 4,05% до 521,8 руб. за бумагу.

