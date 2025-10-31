Газета
СД «Ренессанс страхования» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года

Совет директоров «Ренессанс страхования» дал рекомендацию внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 4,1 руб. на одну обыкновенную акцию.

Общая сумма дивидендов составит 2,283 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 19 декабря. Общее собрание акционеров состоится 8 декабря.

29 августа «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» в первом полугодии 2025 г. снизилась на 15% и составила 4,6 млрд руб. Прошлогодний показатель с учетом пересчета по новым стандартам МСФО 17 составил 5,4 млрд руб. В прошлогодней отчетности МСФО чистая прибыль была ниже прибыли этого года – 3,9 млрд руб.

На показатель прибыли в первом полугодии 2025 г. повлияла отрицательная валютная переоценка. Совокупный размер переоценки составил 5,5 млрд руб., но чистое снижение прибыли оценивается примерно в 1,2 млрд руб. За отчетный период компания заработала на страховых услугах около 7,24 млрд руб. против 7,27 млрд руб. годом ранее. Выручка по страхованию увеличилась на 11,5% до 51,7 млрд руб., при росте расходов на 13,7% до 44,5 млрд руб.

