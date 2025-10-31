СД «Ренессанс страхования» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года

На показатель прибыли в первом полугодии 2025 г. повлияла отрицательная валютная переоценка. Совокупный размер переоценки составил 5,5 млрд руб., но чистое снижение прибыли оценивается примерно в 1,2 млрд руб. За отчетный период компания заработала на страховых услугах около 7,24 млрд руб. против 7,27 млрд руб. годом ранее. Выручка по страхованию увеличилась на 11,5% до 51,7 млрд руб., при росте расходов на 13,7% до 44,5 млрд руб.