Мосбиржа добавит на вечернюю сессию 1268 выпусков облигаций
Московская биржа анонсировала, что инвесторы с 14 ноября смогут совершать сделки еще с 1268 выпусками корпоративных облигаций на вечерней торговой сессии фондового рынка.
В общей сложности количество корпоративных облигаций на вечерних торгах увеличится до 2780. Мосбиржа отметила, что список облигаций, которые добавятся на вечерние торги, может вырасти в связи с размещением новых инструментов.
Отмечается, что частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии. На них приходится более 75% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 г. физические лица вложили в облигации на Мосбирже более 1,6 трлн руб. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2024 г.
26 августа Мосбиржа добавила на вечернюю торговую сессию фондового рынка площадки 987 облигаций.
Вечерняя сессия начинается с аукциона открытия (с 19:00 до 19:05 мск). Торги проходят с 19:05 до 23:50 мск. На вечерних торгах участники торгов и их клиенты могут проводить операции с облигациями, акциями и паями фондов.