Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа добавит на вечернюю сессию 1268 выпусков облигаций

Ведомости

Московская биржа анонсировала, что инвесторы с 14 ноября смогут совершать сделки еще с 1268 выпусками корпоративных облигаций на вечерней торговой сессии фондового рынка.

В общей сложности количество корпоративных облигаций на вечерних торгах увеличится до 2780. Мосбиржа отметила, что список облигаций, которые добавятся на вечерние торги, может вырасти в связи с размещением новых инструментов.

Отмечается, что частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии. На них приходится более 75% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 г. физические лица вложили в облигации на Мосбирже более 1,6 трлн руб. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2024 г.

26 августа Мосбиржа добавила на вечернюю торговую сессию фондового рынка площадки 987 облигаций.

Вечерняя сессия начинается с аукциона открытия (с 19:00 до 19:05 мск). Торги проходят с 19:05 до 23:50 мск. На вечерних торгах участники торгов и их клиенты могут проводить операции с облигациями, акциями и паями фондов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь