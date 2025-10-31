Мосбиржа добавит на вечернюю сессию 1268 выпусков облигаций

Отмечается, что частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии. На них приходится более 75% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 г. физические лица вложили в облигации на Мосбирже более 1,6 трлн руб. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2024 г.