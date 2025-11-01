Газета
Главная / Инвестиции /

Утренняя сессия торгов на Мосбирже открылась снижением индекса

Ведомости

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,1% и достиг 2522,45 пункта.

Подешевели акции «Норникеля» (-1,1%), ПАО «Полюс» (-1,1%), АФК «Система» (-0,5%), «Т-технологий» (-0,5%), «Татнефти» (-0,5%), МКПАО «ВК» (-0,3%), МКПАО «Яндекс» (-0,3%), «Новатэка» (-0,2%), ВТБ (-0,1%), «Фосагро» (-0,1%).

Подорожали бумаги ПИК (+1,2%), «Алросы» (+0,5%), «ММК» (+0,5%), «Русала» (+0,5%), «Аэрофлота» (+0,4%), «Сургутнефтегаза» (+0,4%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,4%), Мосбиржи (+0,3%), «Северстали» (+0,3%), «МТС» (+0,2%), «Газпрома» (+0,1%), «Лукойла» (+0,1%).

31 октября по итогам основной сессии торгов на Мосбирже индекс площадки снизился на 1,26% до 2525 пунктов, индекс РТС уменьшился на 1,84% и составил 982 пункта.

Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции «Северстали» (-2,92%), X5 (-1,74%), «Татнефти» (-1,74%) и «Новатэка» (-1,65%).

