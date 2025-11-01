Выручка «Россетей» по РСБУ за девять месяцев выросла на 5,9%
ПАО «Россети» опубликовало отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2025 г. Выручка компании выросла на 5,9% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 275,4 млрд руб.
Чистая прибыль за отчетный период увеличилась до 153,2 млрд руб. по сравнению с 2,4 млрд руб. за девять месяцев прошлого года. Валовая прибыль достигла 119,8 млрд руб. против 114,8 млрд руб. годом ранее.
29 октября генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин заявил, что компания прогнозирует выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 г. в размере более 1,8 трлн руб. По его словам, выручка «Россетей» в текущем году будет больше показателя 2024 г.
За прошлый год выручка компании по МСФО выросла на 9,2% год к году до 1,5 трлн руб. Чистый убыток составил 116,86 млрд руб. против прибыли в 161,3 млрд руб. в 2023 г. Операционный убыток достиг 93,1 млрд руб. против 222,284 млрд руб. прибыли в предыдущем году. Показатель EBITDA составил 519,4 млрд руб.