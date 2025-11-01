Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев выросла на 8,4%

Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие по РСБУ составила 76,3 млрд руб. Это в 1,4 раза больше, чем за такой же период 2025 г. Тогда основным фактором роста прибыли в компании назвали положительную динамику финансовых доходов и расходов. В отчетном периоде не было отрицательной переоценки финансовых вложений в акции ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), что благоприятно сказалось на итоговом финансовом результате.