Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев выросла на 8,4%
«Транснефть» опубликовала отчетность по по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по результатам девяти месяцев 2025 г. Чистая прибыль достигла 105,18 млрд руб. против 96,99 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Показатель вырос на 8,4% год к году.
В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль компании составила 76,3 млрд руб. За третий квартал этого года чистая прибыль снизилась на 32% и достигла 28,86 млрд руб.
Выручка за девять месяцев увеличилась на 1,3% и составила 955,14 млрд руб. при росте себестоимости на 0,8% до 844,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 5% и достигла 110,34 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 3,8% до 78 млрд руб. Прибыль до налогообложения продемонстрировала рост на 35% и составила 155,74 млрд руб.
Выручка «Транснефти» в третьем квартале 2025 г. увеличилась на 3% и достигла 317,34 млрд руб. Себестоимость выросла на 2,6% до 275,5 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 5,6% и составила почти 42 млрд руб. Квартальная прибыль от продаж снизилась на 2% до 30 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала на 18% и составила 42,9 млрд руб.
Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие по РСБУ составила 76,3 млрд руб. Это в 1,4 раза больше, чем за такой же период 2025 г. Тогда основным фактором роста прибыли в компании назвали положительную динамику финансовых доходов и расходов. В отчетном периоде не было отрицательной переоценки финансовых вложений в акции ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), что благоприятно сказалось на итоговом финансовом результате.