Индекс Мосбиржи вырос на 1,6% на открытии сессии

Индекс Мосбиржи на старте торгов основной сессии рос на 0,26% и находился на уровне 2539,36 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск. По данным на 10:47 мск, индекс вырос на 1,6% и составил 2573 пункта.