Индекс Мосбиржи вырос на 1,6% на открытии сессии
Индекс Мосбиржи на старте торгов основной сессии рос на 0,26% и находился на уровне 2539,36 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск. По данным на 10:47 мск, индекс вырос на 1,6% и составил 2573 пункта.
1 ноября российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. Тогда подешевели акции «Норникеля» (-1,1%), ПАО «Полюс» (-1,1%), АФК «Система» (-0,5%), «Т-технологий» (-0,5%), «Татнефти» (-0,5%), МКПАО «ВК» (-0,3%), МКПАО «Яндекс» (-0,3%), «Новатэка» (-0,2%), ВТБ (-0,1%), «Фосагро» (-0,1%).
31 октября по итогам основной сессии торгов на Мосбирже индекс площадки снизился на 1,26% до 2525 пунктов, индекс РТС уменьшился на 1,84% и составил 982 пункта.