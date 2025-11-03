Минэк подготовил поправки в закон об акционерных обществах после решения КС
Минэкономразвития РФ подготовило проект изменений в закон «Об акционерных обществах», который меняет режим выплат дивидендов, позволяя суду взыскивать их с общества в качестве неосновательного обогащения. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Конституционный суд (КС) ранее признал неконституционными абз. 1 п. 5 ст. 32 и п. 3 ст. 42 закона «Об акционерных обществах». Эти нормы регулировали порядок защиты прав владельцев привилегированных акций, если компания не выплачивает по ним дивиденды. Поводом стало обращение акционеров ПАО «Сигнал», которые владели бумагами с фиксированным дивидендом в размере 10% от чистой прибыли.
Согласно законопроекту, изменения вносятся в ст. 43 «Об акционерных обществах». Она будет дополнена пунктом следующего содержания:
«Принятое <...> с нарушением прав акционеров – владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества, но фактически не исполненное решение общества о выплате дивидендов владельцам обыкновенных акций исполнению не подлежит», – говорится в тексте закона.
Отмечается, что если такое решение будет все же исполнено, то права акционеров – владельцев привилегированных акций подлежат защите «путем взыскания судом с общества в качестве неосновательного обогащения денежных средств». Взысканию подлежит сумма, равная сумме невыплаченных соответствующим акционерам дивидендов «за тот период, за который соответствующее решение о распределении дивидендов по обыкновенным акциям было принято и фактически исполнено».