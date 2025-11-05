Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Утренняя сессия торгов на Мосбирже открылась снижением индекса IMOEX2

Ведомости

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 упал на 0,39% и достиг 2560,85 пункта.

Подешевели акции «Татнефти» (-0,9%), МКПАО «ВК» (-0,9%), ПАО «Полюс» (-0,9%), «МТС» (-0,7%), ПИК (-0,6%), «Т-технологий» (-0,5%), Мосбиржи (-0,5%), АФК «Система» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Газпрома» (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), «Лукойла» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%), «Северстали» (-0,3%), «Норникеля» (-0,3%), «Интер РАО» (-0,3%).

Подорожали бумаги «Фосагро» (+0,3%).

1 ноября по итогам основных торгов на Мосбирже индекс торговой площадки продемонстрировал рост на 0,30% и составил 2533 пункта, индекс РТС увеличился на 0,41% до 986 пунктов.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Татнефти» (+1,32%), МКПАО «Яндекс» (+0,85%), «Норникеля» (+0,79%), «Роснефти» (+0,75%), «Сбербанка» (+0,75%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали бумаги Мосбиржи (-0,18%).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте