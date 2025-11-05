Утренняя сессия торгов на Мосбирже открылась снижением индекса IMOEX2
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 упал на 0,39% и достиг 2560,85 пункта.
Подешевели акции «Татнефти» (-0,9%), МКПАО «ВК» (-0,9%), ПАО «Полюс» (-0,9%), «МТС» (-0,7%), ПИК (-0,6%), «Т-технологий» (-0,5%), Мосбиржи (-0,5%), АФК «Система» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Газпрома» (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), «Лукойла» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%), «Северстали» (-0,3%), «Норникеля» (-0,3%), «Интер РАО» (-0,3%).
Подорожали бумаги «Фосагро» (+0,3%).
1 ноября по итогам основных торгов на Мосбирже индекс торговой площадки продемонстрировал рост на 0,30% и составил 2533 пункта, индекс РТС увеличился на 0,41% до 986 пунктов.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Татнефти» (+1,32%), МКПАО «Яндекс» (+0,85%), «Норникеля» (+0,79%), «Роснефти» (+0,75%), «Сбербанка» (+0,75%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали бумаги Мосбиржи (-0,18%).