ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Скилбокс холдинга»

В марте 2024 г. СМИ сообщали, что Skillbox планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на российской бирже. Представитель холдинга говорил, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке».