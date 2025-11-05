Газета
Главная / Инвестиции /

ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Скилбокс холдинга»

Ведомости

Банк России принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Скилбокс холдинг», размещаемых путем закрытой подписки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A-001D.

В марте 2024 г. СМИ сообщали, что Skillbox планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на российской бирже. Представитель холдинга говорил, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке».

15 января 2025 г. ЦБ принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс холдинг». 21 января компания завершила процедуру перерегистрации с Кипра в Калининградскую область.

