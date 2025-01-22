«Скилбокс холдинг» перенес юридический адрес с Кипра в Калининград

1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.