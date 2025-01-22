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«Скилбокс холдинг» перенес юридический адрес с Кипра в Калининград

Ведомости

Международная компания АО «Скилбокс холдинг» перенесла свой юридический адрес с Кипра в Калининград. Эти сведения отражены в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уставный капитал компании составляет 502,5 млн руб. Сведения о новом юридическом адресе были внесены 21 января.

15 января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс холдинг». Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A.

1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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