«Скилбокс холдинг» перенес юридический адрес с Кипра в Калининград
Международная компания АО «Скилбокс холдинг» перенесла свой юридический адрес с Кипра в Калининград. Эти сведения отражены в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Уставный капитал компании составляет 502,5 млн руб. Сведения о новом юридическом адресе были внесены 21 января.
15 января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс холдинг». Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A.
1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.