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ЦБ принял решение о регистрации выпуска акций МКАО «Скилбокс Холдинг»

Ведомости

Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций международной компании акционерного общества «Скилбокс Холдинг». Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A., следует из сообщения на сайте регулятора.

«Решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступает в силу с даты государственной регистрации международной компании», – сообщил ЦБ.

1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, вновь задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, IPO Skillbox может состояться уже в 2024 г. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.

В 2020 г. Борис Добродеев, возглавлявший на тот момент Mail.ru Group (сейчас – VK), допускал IPO ее образовательных проектов. Планы по развитию edtech-активов VK ее новый руководитель – бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко – пока не раскрывал.

Skillbox Holding Limited включает в себя онлайн-школы Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). VK в этом холдинге принадлежит 50,06%, у основателей Skillbox – 22,72%, у частного фонда Александра Галицкого – 14,21%, еще 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников. VK также принадлежат детская образовательная платформа «Учи.ру» (100% с февраля 2023 г.), информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей «Сферум» (100% с марта 2023 г.), а также доли в платформах для школьников «Тетрика» (более 90%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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