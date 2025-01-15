ЦБ принял решение о регистрации выпуска акций МКАО «Скилбокс Холдинг»
Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций международной компании акционерного общества «Скилбокс Холдинг». Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A., следует из сообщения на сайте регулятора.
«Решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступает в силу с даты государственной регистрации международной компании», – сообщил ЦБ.
1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, вновь задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, IPO Skillbox может состояться уже в 2024 г. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.
В 2020 г. Борис Добродеев, возглавлявший на тот момент Mail.ru Group (сейчас – VK), допускал IPO ее образовательных проектов. Планы по развитию edtech-активов VK ее новый руководитель – бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко – пока не раскрывал.
Skillbox Holding Limited включает в себя онлайн-школы Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). VK в этом холдинге принадлежит 50,06%, у основателей Skillbox – 22,72%, у частного фонда Александра Галицкого – 14,21%, еще 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников. VK также принадлежат детская образовательная платформа «Учи.ру» (100% с февраля 2023 г.), информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей «Сферум» (100% с марта 2023 г.), а также доли в платформах для школьников «Тетрика» (более 90%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%).