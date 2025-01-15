ЦБ принял решение о регистрации выпуска акций МКАО «Скилбокс Холдинг»

Skillbox Holding Limited включает в себя онлайн-школы Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). VK в этом холдинге принадлежит 50,06%, у основателей Skillbox – 22,72%, у частного фонда Александра Галицкого – 14,21%, еще 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников. VK также принадлежат детская образовательная платформа «Учи.ру» (100% с февраля 2023 г.), информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей «Сферум» (100% с марта 2023 г.), а также доли в платформах для школьников «Тетрика» (более 90%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%).