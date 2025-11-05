Индексы Мосбиржи и РТС упали на старте торгов основной сессии
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,6% и достиг 2554,55 пункта, индекс РТС также сократился на 0,6% до 994,9 пункта.
Подешевели акции МКБ (-2,2%), «Татнефти» (-1,4%), МКПАО «ВК» (-1,2%), «Роснефти» (-1,2%), МТС (-1%), ПИК (-1%), «Лукойл» (-0,9%), АФК «Система» (-0,9%), «ММК» (-0,8%), «Газпрома» (-0,8%), «Норникеля» (-0,8%), Мосбиржи (-0,7%), «НЛМК» (-0,7%), «Сургутнефтегаза» (-0,7%), «Северстали» (-0,7%), «Интер РАО» (-0,7%).
1 ноября по итогам основных торгов на Мосбирже индекс площадки вырос на 0,30% до 2533 пункта, индекс РТС увеличился на 0,41% до 986 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Татнефти» (+1,32%), МКПАО «Яндекс» (+0,85%), «Норникеля» (+0,79%), «Роснефти» (+0,75%), «Сбербанка» (+0,75%), лидерами падения – бумаги Мосбиржи (-0,18%).