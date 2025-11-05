Индексы Мосбиржи и РТС упали на старте торгов основной сессии

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,6% и достиг 2554,55 пункта, индекс РТС также сократился на 0,6% до 994,9 пункта.