Мосбиржа введет единую торговую сессию

Согласно изменениям, вечерний клиринг будет поделен на две части. Переоценка позиций будет проводится с 23:50 до 00:30 мск, исполнение требований и обновление фактических остатков в 20:00 мск следующего дня. Сейчас площадка проводит промежуточный клиринг с 14:00 до 14:05 мск, основной – с 18:50 до 19:05 мск. Торги на срочном рынке по-прежнему будут проводиться с 8:50 до 23:50 мск. В то же время вечерняя сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему дню.