Мосбиржа введет единую торговую сессию

Ведомости

Московская биржа с 23 марта 2026 г. переведет срочный рынок на единую торговую сессию и скорректирует время клиринга.

Согласно изменениям, вечерний клиринг будет поделен на две части. Переоценка позиций будет проводится с 23:50 до 00:30 мск, исполнение требований и обновление фактических остатков в 20:00 мск следующего дня. Сейчас площадка проводит промежуточный клиринг с 14:00 до 14:05 мск, основной – с 18:50 до 19:05 мск. Торги на срочном рынке по-прежнему будут проводиться с 8:50 до 23:50 мск. В то же время вечерняя сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему дню.

Мосбиржа пояснила, что новый формат торгового расписания будет удобнее для совершения операций профессиональными участниками рынка и частными инвесторами. Торговый день и календарный день синхронизируются, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня.

1 ноября Мосбиржа сообщила, что в октябре общий объем торгов на рынках площадки вырос до 172,6 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 103,5 млрд руб. Объем торгов долговыми обязательствами без учета однодневных облигаций достиг 3,6 трлн руб. Среднедневной показатель – 156,4 млрд руб. Объем эмиссии и выкупа облигаций составил 2 трлн руб. Объем сделок на срочном рынке в октябре достиг 17,6 трлн руб.

