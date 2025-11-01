В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 172,6 трлн рублей

В сентябре объем торгов на Мосбирже вырос до 162,7 трлн руб. год к году, что стало новым рекордом за всю историю торгов. За указанный период суммарный оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паевыми инвестиционными фондами на Мосбирже достиг 2,7 трлн руб. Среднедневной показатель составил 95,2 млрд руб.