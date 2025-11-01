В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 172,6 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в октябре 2025 г. составил 172,6 трлн руб. Об этом говорится в сообщении площадки.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями за указанный период достиг 3 трлн руб. Среднедневной объем торгов составлял 103,5 млрд руб.
Объем торгов долговыми обязательствами без учета однодневных облигаций достиг 3,6 трлн руб. Среднедневной показатель – 156,4 млрд руб. В то же время объем эмиссии и выкупа облигаций составил 2 трлн руб., в том числе однодневных на 297 млрд руб.
Объем сделок на срочном рынке в октябре составил 17,6 трлн руб. Среднедневной торговый оборот – 607,2 млрд руб.
На денежном рынке объем торгов достиг 132,4 трлн руб. Среднедневной оборот составил 5,8 трлн руб.
Среди операций на денежном рынке объем сделок репо с центральным контрагентом составил 63,1 трлн руб., а с клиринговыми сертификатами участия – 53,3 трлн руб.
В сентябре объем торгов на Мосбирже вырос до 162,7 трлн руб. год к году, что стало новым рекордом за всю историю торгов. За указанный период суммарный оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паевыми инвестиционными фондами на Мосбирже достиг 2,7 трлн руб. Среднедневной показатель составил 95,2 млрд руб.